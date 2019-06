Donnerstag, 20. Juni 2019 22:00 Uhr

Maia Mitchell war in Filmen wie „Teen Beach Movie“ oder in der Serie „The Fosters“ zu sehen. Aktuell hat sie eine zentrale Rolle in „Good Trouble“, eine Serie, durch die sie erwachsener werden möchte. Was sie dahingehend verraten hat, das erfahrt ihr hier.