Mariah Careys Geheimnisse: Das steckt wirklich hinter dem Weihnachts-Hit Nr. 1!

Redaktion Video | 03.12.2024, 16:22 Uhr

Seit 1994 bringt uns Mariah Carey mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ in Festtagsstimmung.