Marie am Limit: Das Erfolgs-Ranking reißt die Gruppe auseinander

22.08.2021 22:21 Uhr

Das Promi-Ranking geht in die nächste Runde: Wer wird nach „Promi Big Brother“ 2021 am erfolgreichsten sein? Die Bewohner:innen auf dem Big Planet urteilen über die Raumis, während diese live zusehen. Marie, Ina und Danni können gar nicht glauben, was sie da hören. Maries Erfolg als Weltmeisterin scheint nicht ernst genommen zu werden, Inas Zukunftspläne werden ignoriert und Danni kämpfe ums nackte Überleben. Bei den drei Frauen bahnen sich Wut, Enttäuschung und Tränen den Weg. Folgt jetzt die Konfrontation?