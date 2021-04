Marie: „Wie schön du bist“

03.04.2021 20:20 Uhr

Die 14-jährige Marie will von ihrem kleinen Heimatdorf in die große weite Welt oder besser gesagt: auf die große „The Voice Kids“-Bühne! Mit ihrer berührenden Performance von „Wie schön du bist“ von Sarah Connor will sie die Coaches verzaubern. Wer wird für sie buzzern und sich umdrehen?