Marko vs. Batteries of Rock vs. Joshua im Battle: „Are You Gonna Go Be My Girl“

10.04.2021 21:42 Uhr

Bei diesem „The Voice Kids“-Battle wird es laut! Im „Abriss-Battle“ von Team Michi & Smudo performen Joshua, Marko und Batteries of Rock „Are You Gonna Go Be My Girl“ von Jet. Joshua wechselt sogar das Instrument für diesen Auftritt. Schaffen sie es, als Einheit zusammenzuwachsen und die richtige Attitude für diese Rock-Performance zu vermitteln?