Markus Grimm zeigt: So wäre Hänsel und Gretel in der heutigen Zeit!

10.09.2021 15:11 Uhr

Markus Grimm wurde eigentlich bekannt in der Casting-Band Nu Pagadi, aber vor kurzem hat er sich gefragt: Wie wäre das eigentlich, wenn man die Märchen unserer Kindheit heute schreiben würde? Das zeigt er euch in unserem Video: So wäre Hänsel und Gretel in der heutigen Zeit!