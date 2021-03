Maya P.: „She Used To Be Mine“

21.03.2021 10:46 Uhr

Die 14-jährige Maya träumt davon, einmal am Broadway zu singen. Der erste Schritt dorthin ist die „The Voice Kids“-Bühne. Maya performt mit ganz viel Gefühl „She Used To Be Mine“ von Sara Bareilles. Doch werden sich die Coaches auch für sie umdrehen?