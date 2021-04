Maya P. vs. Oscar & Mino vs. Saralynn im Battle: „You’ll Be In My Heart“

17.04.2021 22:05 Uhr

Wenn es nach Coach Alvaro geht, treten in diesem Battle die Latino-Brüder gegen das Musical-Girl und die zweite Beyoncé an. Mit ihrer bewegenden Performance von „You’ll Be In My Heart“ von Phil Collins wollen Maya, Saralynn, Oscar und Mino ihren „The Voice Kids“-Coach vollends überzeugen und überraschen dabei mit ihrer Sprachgewandtheit.