Megaupload: Was wurde eigentlich aus Kim Dotcom?

31.03.2021 14:22 Uhr

Kim Dotcom gehörte zu den schillerndsten Figuren der Internet-Szene. Seine Datentauschbörse Megaupload machte ihn zum vielfachen Millionär. Sein Geld investierte er in Luxus, in teure Sportwagen, Yachten, Hubschrauberflüge und ein luxuriöses Anwesen. Seinen Reichtum inszenierte er in zahlreichen Videoclips auf seinem Youtube-Kanal. Doch die Party ist vorbei.