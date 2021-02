03.02.2021 16:06 Uhr

Melania Trump: Dieser Arbeit widmet sie sich jetzt

Melania Trump legt nach ihrem Umzug aus dem Weißen Haus in Washington, D.C. nicht etwa die Füße hoch, sondern widmet sich einer Arbeit, die sie schon als First Lady hatte. Die Initiative „Be Best“ liegt ihr am Herzen.