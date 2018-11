Donnerstag, 22. November 2018 14:12 Uhr

Melina Sophie hatte schon in der Vergangenheit einen Depressionsschub. Nach ein paar recht eindeutigen Tweets der YouTuberin sieht es fast so aus, als würde es ihr zurzeit wieder schlechter gehen. Ihr wollt wissen, was Melina geschrieben hat und wo sie sich gerade aufhält? Dann schaut hier mal rein!