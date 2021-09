Met-Gala 2021 in New York: Diese Stars fielen besonders auf

14.09.2021 13:22 Uhr

Es war mal wieder ein Abend voller Glamour und Glanz: Die Met-Gala 2021 fand in New York statt. Viele Stars fielen durch ihre Outfits dabei besonders auf oder auch die Message, die sie verbreiten wollten. Alle Details gibt’s in unserem Video zu sehen.