Sonntag, 28. April 2019 22:00 Uhr

Jetzt bekommt Michael Jackson noch mehr Unterstützung. Matt Fiddes, der ehemalige Bodyguard vom King of Pop, verteidigte Michael nun. Auf Instagram kündigte er an, das „echte Privatleben“ von Michael zu enthüllen. Hier erfahrt ihr, was er zu den Missbrauchsvorwürfen auf Social Media schrieb.