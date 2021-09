Michael Wendler: Impf-Tote im September? Jetzt redet er Klartext

04.09.2021 06:00 Uhr

Bereits am 6. August schrieb Michael Wendler via Telegram in Großbuchstaben: „Letzte Warnung! Dr. Coldwell sicher: Im September sind fast alle Geimpften tot.“ Jetzt hat der September begonnen und auf Twitter spotten die Nutzer:innen.