Michael Wendler & Laura: So feiern sie ihren ersten Hochzeitstag

21.06.2021 16:28 Uhr

Michael Wendler und Laura Müller feiern ihren ersten Hochzeitstag! Am 19. Juni war es für das Paar soweit und Laura postete via Instagram gleich zwei süße Liebeserklärungen an den Schlagersänger. Dieser meldete sich hingegen nur kurz via Telegram zu Wort.