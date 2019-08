Montag, 5. August 2019 22:00 Uhr

Mike Singer ist fix und fertig. Der Sänger berichtete seinen Fans jetzt in seiner Instagram-Story, was ihn aktuell so sehr belastet. Dabei geht es um den Umzug des „Deja Vu“-Interpreten, der Mike offenbar langsam zu viel wird. Mehr erfahrt ihr hier!