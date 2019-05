Donnerstag, 30. Mai 2019 22:00 Uhr

Miley Cyrus hat am heutigen Freitag, den 31. Mai, ihr neues Album auf den Markt gebracht. Doch schon vorher kam die Sängerin in die Schlagzeilen wegen eines vermeintlichen Streits mit ihrer ehemaligen Disney-Kollegin Selena Gomez. Ihr wollt wissen, was dahinter steckt und wieso Ariana Grande Mileys beste Freundin ist? Dann seid ihr hier genau richtig!