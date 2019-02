Montag, 11. Februar 2019 23:00 Uhr

Nachdem Miley Cyrus ihren Mann Liam Hemsworth aufgrund einer Erkrankung bei der Premiere seines Films „Isnt It Romantic“ vertreten hat, postete die Sängerin eine süße Liebeserklärung an Liam auf Instagram. In unserem Video erfahrt ihr alles zu Liams Erkrankung und Miley Botschaft.