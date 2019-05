Sonntag, 26. Mai 2019 22:00 Uhr

Dass Miley Cyrus gut schauspielern kann, zeigte sie schon in Filmen und früher in der Disney-Serie „Hannah Montana“. Doch in der fünften Staffel „Black Mirror“ soll die Ehefrau von Liam Hemsworth sich nun sehr „verletzlich“ zeigen und ihre wohl beste Performance geben. So deuteten es die Macher der britischen Erfolgssendung an. Erfahrt hier die Details zum Thema!