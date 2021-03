Millie Bobby Brown: Beerbt sie Emma Watson in „Harry Potter“?

26.03.2021 14:10 Uhr

Ein YouTube-Nutzer hat Szenen aus „Harry Potter“-Filmen so bearbeitet, dass Millie Bobby Brown als Hermine Granger zu sehen ist. Der „Stranger Things“-Star sieht als Ersatz für Emma Watson dabei täuschend echt aus. Beerbt sie den „Harry Potter“-Star etwa bald in einem angeblich geplanten Film? Details in unserem Video.