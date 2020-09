17.09.2020 14:07 Uhr

Model Lena Gercke schwärmt von Super-Papa Dustin Schöne

Model-Mama Lena Gercke schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Partner Dustin Schöne. Die beiden sind frisch gebackene Eltern und ein wunderbares Team. Wie süß die Liebeserklärung von der „Germany’s next Topmodel“-Siegerin an ihren Dustin ausfiel, zeigen wir im Video.