Samstag, 22. Juni 2019 06:00 Uhr

Während ihrer „Style and Talk“-Videos kommt YouTuberin Mrs. Bella manchmal ganz schön in Plauderlaune. Dass sie aber nicht nur ihren Fans damit etwas Gutes tut, verriet sie uns bei den „BUNTE Beauty Days“ in Düsseldorf. Schließlich sind die Videos für sie wie eine Therapie. Alle Infos gibt es hier!