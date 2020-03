Am 26. März kommt endlich die Realverfilmung von Disneys Zeichentrickfilm „Mulan“ in die Kinos. Doch einige Änderungen an der Story sind schon bekannt. Der Hintergrund, weshalb ein beliebter Charakter nicht zu sehen ist, soll die #MeToo-Bewegung sein. Erfahrt hier mehr dazu!

Diesen Beitrag Teilen