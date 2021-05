Muttertag: Deshalb lieben wir unsere Mütter so sehr

07.05.2021 09:23 Uhr

Am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag – der Tag im Jahr, an dem alle Mamis auf der Welt sich mal so richtig feiern lassen dürfen. Aber warum lieben wir unsere Mütter eigentlich so sehr? Die Kinder im Video haben die süßesten Antworten auf diese Frage.