Mythos High Heels

26.08.2021 09:00 Uhr

40 Prozent aller Frauen haben einen Schuhtick und horten mehr als 20 Paar der Wolkenkratzerschuhe in Ihren Schuhschränken. Doch auf Ihnen zu laufen will gelernt sein. Doch was haben Absatzschuhe an sich, das sie für Männer so interessant macht? Wie verändern die Schönheitsmacher ihre Trägerinnen?