Sonntag, 24. Februar 2019 23:00 Uhr

Nachdem bekannt wurde, dass NBA-Spieler Tristan Thompson Khloé Kardashian erneut betrogen hat, kann sie es immer noch nicht richtig fassen. Ein Insider verriet zudem, dass sich der „Keeping up with the Kardashians“-Star künftig auf ihre Tochter True konzentrieren will. Mehr erfahrt ihr hier!