Freitag, 28. Juni 2019 22:00 Uhr

Am Ende unseres ersten Videos haben wir euch bereits verraten, mit wem „Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey ihr privates Glück gefunden hat. Eine bestimmte Sendung sollte jedoch auch zu ihrer Zufriedenheit beitragen: „Dancing with the Stars“. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im zweiten Teil unseres Videos.