Dienstag, 4. Juni 2019 22:00 Uhr

Miley Cyrus hat sich nach der Fan-Attacke in Spanien, bei der die Sängerin begrapscht wurde, nun auf Twitter geäußert. Dort wehrte sich Miley auch gegen die Vorwürfe, sie sei selbst Schuld an dem Übergriff gewesen. Erfahrt hier, was Miley genau vorgeworfen wurde.