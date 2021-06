Nach GNTM 2021: Auch Soulin ist jetzt in der „Harper’s Bazaar“

01.06.2021 08:55 Uhr

Soulin galt als die Überfliegerin bei „Germany’s next Topmodel“. Den Sieg holte die gebürtige Syrerin jedoch nicht. Dennoch ist sie auch wie die GNTM-Siegerin Alex in der „Harper’s BAZAAR“ zu sehen. Wie es dazu kam? Das zeigen wir in unserem Video.