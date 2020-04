Nach GNTM Folge 11: Das ist Heidis Top 10

Folge 11 von „Germany’s next Topmodel“ ist gelaufen und Fans wissen nun: Für Julia P. ist der Traum geplatzt, denn sie musste die Sendung verlassen. Beim Unterwasser-Shooting mit Male-Model hatte sie zunächst große Schwierigkeiten und auch beim Tanzen, zusammen mit „Let’s Dance“-Star Massimo Sinato, konnte sie Heidi Klum nicht von sich überzeugen. Und so hieß es am Ende: „Julia, ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Mit ihrem Ausscheiden steht nun auch die Top 10 fest, die sich jetzt langsam, aber sicher in Richtung Finale kämpfen wird. Mit dabei sind noch folgende Mädchen: Die 20-jährige Anastasia aus Berlin, Jacky, 21 Jahre alt aus Rheingau-Taunus, die 19 Jahre alte Larissa aus Möhrfelden-Walldorf, die 23-jährige Kasselerin Lijana, Maribel, 18 Jahre aus Mühlheim an der Ruhr, die 20-jährige Maureen aus Wien, sowie Nadine, 20 Jahre alt aus Fürstenfeldbruch, die 20-jährige Sarah P. aus Vorau, die 19 Jahre alte Wienerin Tamara und zu guter Letzt Vivian, 21 Jahre alt aus München. Es bleibt also weiterhin sehr spannend bei „Germany’s next Topmodel“ und besonders Maribel muss in der nächsten Folge nachlegen, denn sie galt neben der ausgeschiedenen Julia P. als absolute Wackelkandidatin.

