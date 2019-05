Sonntag, 26. Mai 2019 22:00 Uhr

Simone wurde erst vergangene Woche zu „Germany’s next Topmodel 2019“ gekürt. Nun kündigte die 21-Jährige bereits ihre erste Auszeit an. An Jobs und Terminen mangelt es bei der Gewinnerin von Heidi Klums Modelcastingshow nicht, aber ihre Fans müssen sich mit weniger Updates ihres Idols begnügen. Den Grund und weitere Details erfahrt ihr hier.