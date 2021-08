Nach ihrem Exit: Was ist an den Vorwürfen gegen Babs dran?

18.08.2021 23:05 Uhr

Babs ist wieder auf der Erde gelandet! Für sie ist die „Promi Big Brother“-Reise vorbei, deswegen legt sie einen Stopp bei den Lästerschwestern Melissa und Jochen ein. Dabei nimmt Babs kein Blatt vor den Mund: Was ist an den Maulwurf-Vorwürfen dran, welche Geheimnisse wurden gelüftet und wen konnte sie gar nicht leiden? All das beantwortet sie im Exit-Interview.