Nach Kim trifft es jetzt wohl Kanye: Taylor Swift ändert Songtitel

Redaktion Video | 16.08.2024, 15:46 Uhr

Der Song „thanK you aIMee“ von Taylor Swift soll wohl an Kim Kardashian gerichtet sein. In der Live-Version scheint sie damit Kims Ex-Ehemann Kanye West ansprechen zu wollen.