Nach Konzertmarathon in München: Was passiert mit der „Adele World“?

Redaktion Video | 30.08.2024, 15:16 Uhr

Insgesamt 10 Konzerte gibt Musikstar Adele in dem für sie erbauten Pop-up-Stadion in München. Doch was wird eigentlich nach dem Konzertmarathon der Sängerin mit dem riesigen Stadion passieren?