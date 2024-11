Nach Messerattacke in Southport: Catherine lädt Überlebende in die Westminster Abbey ein

Redaktion Video | 25.11.2024, 13:16 Uhr

Catherine, Princess of Wales, lädt die Überlebenden einer schockierenden Messerattacke zu ihrem diesjährigen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey ein. Der emotionale Abend steht unter dem Motto der Zusammengehörigkeit in schweren Zeiten.