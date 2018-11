Mittwoch, 14. November 2018 10:39 Uhr

Cara Delevingne sorgte am 12. Oktober auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie von York mit ihrem androgynen Look für einen regelrechten Outfit-Skandal. Das Model trug entgegen des Dresscodes einer royalen Hochzeit einen Frack. Hier erklärt sie, was dahinter steckt und was die Braut dazu sagte!