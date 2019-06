Sonntag, 23. Juni 2019 22:00 Uhr

Die Trennung von Khloé Kardashian und Tristan Thompson verlief mit einigen Störgeräuschen. Nun kamen in der aktuellen Folge „Keeping Up with the Kardashians“ sogar noch neue schockierende Details heraus: Tristan soll seiner Ex kurze Zeit nach der Trennung mit seinem Selbstmord gedroht haben! Alle Details erfahrt ihr hier!