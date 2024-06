Nach Überraschungsauftritt: Bei diesen Ereignissen wird Kate nicht dabei sein

Redaktion Video | 17.06.2024, 17:52 Uhr

Catherine, die Princess of Wales, begleitete ihre drei Kinder und Ehemann William überraschend zur „Trooping the Colour“-Parade. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit sie Anfang des Jahres in einem Video ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Doch ihr langersehntes Comeback könnte vorerst der einzige Anlass bleiben, an dem sie teilnimmt.