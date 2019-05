Donnerstag, 23. Mai 2019 22:00 Uhr

14 Staffeln lang ist Heidi Klum schon Chefjurorin von „Germany’s next Topmodel“. Kürzlich wurde bekannt, dass sie bis 2025 weitermachen will. Aber was dann? Wir haben GNTM-Ex-Kandidatinnen wie Elena Carrière, Toni Dreher-Adenuga oder Betty Taube-Günter gefragt, wen sie als Nachfolgerin im Blick haben. Mehr erfahrt ihr hier!