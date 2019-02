Donnerstag, 31. Januar 2019 23:00 Uhr

Am 7. Februar 2019 kommt der nächste Teil der „Lego Movie“-Reihe auch in die deutschen Kinos. In der englischen Version leiht dabei Chris Pratt dem Charakter Emmet seine Stimme. Zusammen mit seiner Schauspielkollegin Elizabeth Banks verriet er jetzt, dass die Lego-Figuren im nächsten Streifen nackt sein könnten. Alle Details gibt es in unserem Video für euch.