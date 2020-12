14.12.2020 12:08 Uhr

Neue Show mit den Kardashians angekündigt

Während „Keeping Up with the Kardashians“ Anfang 2021 zu Ende geht, werden die Kardashians offenbar trotzdem noch in einer Show zu sehen sein. Momanager Kris Jenner kündigte via Instagram jetzt nämlich eine neue Sendung rund um ihre Familie an.