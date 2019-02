Montag, 11. Februar 2019 23:00 Uhr

Der neue „Aladdin“-Trailer ist da! Doch anstatt Jubelschreie der Fans von Disneys Helden zu hören, hagelt es Kritik. Grund dafür ist der Look des Flaschengeistes Dschinni, gespielt von Will Smith. Ihr wollt wissen, wie er aussieht und was die Fans stört? Dann verpasst dieses Video nicht.