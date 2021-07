Nick Wilder: Horror-Unfall beim ehemaligen „Traumschiff“-Arzt

10.07.2021 04:20 Uhr

Es ist ein Unfall, den Nick Wilder so schnell wohl nicht mehr vergessen wird. Der Schauspieler, der bis vor Kurzem noch für das „Traumschiff“ vor der Kamera stand, war auf einem Highway in Montana in einen schlimmen Unfall verwickelt.