Niklas: „Schön Genug“

27.03.2021 22:13 Uhr

Der neun Jahre alte Niklas ist sehr musikalisch, er spielt Gitarre und Keyboard. Mit „Schön genug“ von Lina Marly will er sich einen großen Traum erfüllen und auf der „The Voice Kids“-Bühne zeigen, was in ihm steckt. Die Coaches sind zutiefst gerührt!