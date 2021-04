Noah Beck: SO sagte er zu Dixie D’Amelio „Ich liebe dich“

19.04.2021 15:09 Uhr

In dem Podcast „2 Chix“ sprachen Dixie D’Amelio und Noah Beck über das erste Mal, dass er das L-Wort zu ihr sagte. Ihre Reaktion auf sein „Ich liebe dich“ fiel zunächst eher bescheiden aus, denn sie ignorierte es. Warum die Situation so peinlich war, zeigen wir in unserem Video.