Obdachloser Gitarrist wird zur Sensation am Venice Beach

03.08.2021 18:00 Uhr

Am Venice Beach in Los Angeles leben mittlerweile rund 2000 Obdachlose. Einer von ihnen ist Zach de Luca. Der 22-Jährige lebt dort in seinem Van und sorgt mit seiner Gitarre regelmäßig für musikalische Unterhaltung und somit DIE Sensation in Venice. Wir haben den 22-Jährigen besucht.