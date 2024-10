„Offenes Geheimnis“: Meryl Streep und Martin Short – was läuft da wirklich?

Redaktion Video | 31.10.2024, 14:32 Uhr

Meryl Streep und Martin Short sollen nicht nur am Set von „Only Murders In The Building“ ein Traumpaar abgegeben haben – Insider berichten von einer „offenen Geheim“-Romanze. Schon bei gemeinsamen Auftritten und dem Händchenhalten bei einem Event heizten die Stars die Liebesgerüchte an. Es bleibt spannend, wie die beiden Hollywood-Ikonen weiter auftreten!