Ohren auf! „The Voice of Germany“ startet am 7. Oktober auf ProSieben

09.09.2021 10:40 Uhr

Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster spitzen die Ohren für die besten Stimmen Deutschlands: „The Voice of Germany“ startet am Donnerstag, 7. Oktober auf ProSieben und am Sonntag, 10. Oktober in SAT.1!