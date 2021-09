Omar Little aus „The Wire“: Schauspieler Michael K. Williams tot aufgefunden

07.09.2021 03:00 Uhr

Seine Rolle als Omar in der HBO-Serie „The Wire“ machte Michael K. Williams berühmt – nun ist er im Alter von 54 Jahren gestorben. Laut Polizei wurde seine Leiche in seiner New Yorker Wohnung entdeckt.