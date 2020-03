Am 21. Februar 2020 feierte die Tribute-Show „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ ihren erfolgreichen Tourabschluss. Tickets für Konzerte im kommenden Jahr gibt es bereits. Aber was ist es, was Sänger Marc Martel dermaßen von der bunten Tribute-Masse abhebt? Wir wollten es genauer wissen und schauten beim Termin in Köln vorbei. Mehr Details verraten wir im Video.

Diesen Beitrag Teilen